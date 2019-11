© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Big match al Bernabeu contro il Real Madrid per il PSG di Thomas Tuchel. Il tecnico tedesco ha analizzato il match di domani, valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League, in conferenza stampa: Noi dobbiamo fare tante scelte domani ma abbiamo anche la possibilità di decidere domani mattina. Io parlo delle opportunità di decidere domani mattina perché non credo che dobbiamo decidere oggi. Angel e Mauro stanno giocando straordinariamente e anche quando Kylian è stato infortunato abbiamo vinto quattro match. Kylian non ha dovuto cominciare con la Champions e Neymar non ha giocato con noi in Champions quindi forse giocheremo con tutta la squadra o forse non saremo in grado di giocare con quattro di loro. Potrebbe essere difficile per me, ma è positivo perché significa che sono tutti disponibili e in forma, quindi sì. Io potrei dover prendere la difficile decisione ma sono molto fiducioso dei miei giocatori e delle loro relazioni, sono convinto che siamo pronti per accettare decisioni difficili, entrambe difficili sia riguardo la squadra che i singoli. Credo che i giocatori siano intelligenti da sapere che qualche volta è necessario, specie davanti a squadre come il Real Madrid".