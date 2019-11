PSG, Tuchel: “Icardi è abituato a giocare con il dolore”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint Germain, si gode la vittoria per 1-0 sul Club Brugge e la qualificazione della sua squadra agli ottavi di finale con due turni d'anticipo. Il tecnico ha parlato nel post gara, nelle parole raccolte da RMC Sport . “Sono felice - dichiara il tecnico - Prima della partita sapevo che potesse essere difficile perché giocano con uno stile molto speciale. Era necessario essere molto concentrati e non perdere molti palloni, sono molto contento dei nostri primi 60-65 minuti. Poi abbiamo perso troppi palloni ma c’è stata un po 'di fortuna. Il Club Brugge ha fatto 25 partite in questa stagione e hanno perso due volte, contro di noi, e gli abbiamo dato un 6-0 in due partite. Va molto bene. Icardi? È abituato a giocare con il dolore. Lo ha fatto contro il Real Madrid e il Galatasaray".