PSG, Tuchel: "Icardi ha la fortuna dalla sua parte: per Cavani è dura"

Sono bastati pochi secondi a Mauro Icardi per mettere a segno l'ennesimo gol con il PSG in un momento magico. Entrato al posto di un Cavani spento, l'Inter ha subito regalato la vittoria alla sua squadra e dopo la gara il tecnico Thomas Tuchel ha detto: "E' un attaccante molto efficace. Fa quello che deve fare e in questo momento gli riesce tutto bene. E adesso per Cavani è dura. E' così, gli attaccanti affrontano sempre delle fasi particolari e in questo momento Edinson ne ha davanti una difficile. Al contrario, quando invece si è in fiducia i risultati arrivano con facilità, Sia Icardi che Cavani hanno grandissime qualità. Ma la fortuna in questo momento ha girato dalla parte di Mauro. Cosa posso dire a Cavani? Deve ritrovare confidenza nei suoi mezzi, e combattere per una maglia. Il suo ruolo prevede anche questo", ha detto a Canal +.