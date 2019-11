PSG, Tuchel: "Ieri il Real sembrava quello che ha vinto 3 Champions"

© foto di Imago/Image Sport

Al termine di una partita i complimenti migliori che si possano ricevere sono quelli degli avversari. Esattamente come quelli che Thomas Tuchel, tecnico del PSG ha recapitato ai rivali del Real Madrid dopo il match di Champions disputato ieri al Bernabeu e terminato 2-2: "Il Real Madrid è stato superiore a noi per molti minuti. Per noi è stato difficile trovare spazi e fare le scelte giuste. Il nostro gioco non è stato veloce e scorrevole. Il Real ha giocato molto bene, con grande convinzione. Ha giocato da squadra che ha vinto la Champions per tre volte negli ultimi quattro anni. Dopo siamo riusciti a giocare con maggiore fluidità e a trovare spazi, ma senza mai essere decisivi. A va detto che abbiamo un portiere straordinario, Keylor Navas. Abbiamo avuto fortuna, ma è lecito averne"