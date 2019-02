© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Martedì l'Olympique Lione ospiterà il Barcellona per la gara di andata degli ottavi di Champions League e il tecnico del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel ha assicurato che il pronostico non pende solo dalla parte degli spagnoli: "Il Lione ha una grande squadra, è complicato affrontarli e possono battere chiaramente il Barcellona", ha assicurato Tuchel che con il suo PSG è uscito sconfitto per 2-1 in casa dell'OL in campionato.