PSG, Tuchel: "Il tempo è poco ma vogliamo ancora giocatori di livello"

Il tecnico del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Ligue 1 contro il Guingamp e ha parlato di mercato: "Non sono al corrente dei problemi relativi il fair play finanziario. So che possiamo acquistare, abbiamo ancora bisogno di giocatori di livello mondiale anche se sappiamo che il tempo sta per scadere".