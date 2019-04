PSG, Tuchel: "Ko inspiegabile, all'intervallo non eravamo concentrati"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata ai rigori contro il Rennes nella finale di Coppa di Francia, il tecnico del PSG Thomas Tuchel non è riuscito a trovare spiegazioni per questa involuzione della sua squadra: "È difficile da spiegare ... Abbiamo iniziato molto bene, in modo strutturato, con molta qualità. Abbiamo avuto molte occasioni per tutta la partita. Ma sul 2-0, poi anche sul 2-1, all'intervallo, non ho sentito negli spogliatoi che stavamo prestando attenzione al fatto che era una partita aperta grazie a noi, o meglio per colpa nostra. Non ci rendevamo conto abbastanza che eravamo sul 2-1 e non sul 3 o 4-0. Quindi è una grande delusione. Nel secondo tempo non abbiamo iniziato con la stessa energia dell'inizio della partita. Dopo il 2-2, il Rennes ha corso molto e abbiamo ancora controllato il gioco, ma non è stato possibile per noi segnare un altro goal. Dopo il rischio di perdere è normale".