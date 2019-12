PSG, Tuchel: "La fiducia sta crescendo. Bravi in difesa e in attacco"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il poker rifilato all'Amiens, il tecnico del Paris Saint-Germain Thomas Tuchel in conferenza stampa ha detto: "Possiamo giocare con un 4-4-2 ma ci sono più responsabilità difensive rispetto al 4-3-3. Abbiamo deciso di farlo e i giocatori hanno giocato in maniera straordinaria per alcune settimane perché avevamo anche alcune assenze. Siamo bravi anche con un 4-3-3, ma per questa gara era giusto giocare con il 4-4-2 e abbiamo giocato in maniera fantastica".

Avete segnato 43 goal per 10 gol subiti nel girone di andata. Di cosa sei più orgoglioso?

"È buono perché siamo in grado di fare entrambe le cose (attaccare e difendere). Questo è ciò che un allenatore vuole. È difficile segnare contro di noi e riusciamo a segnare diversi goal. È notevole. Questa fiducia cresce con le partite. Entrambe le fasi sono necessarie per vincere i titoli".