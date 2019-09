© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore del Paris Saint-Germain Thomas Tuchel ha parlato così a Canal+ dopo la partita vinta contro il Bordeaux: "Mbappé non ha cambiato la partita. Ha avuto tre possibilità e non ha segnato (ride, ndr). Abbiamo dominato l'intera partita, avevamo avuto molte possibilità ed è stato uno dei nostri migliori match in trasferta. È stata una grande sfida e sono molto molto felice. L'unica cosa è che abbiamo segnato solo un gol e il risultato poteva cambiare fino alla fine. Galatasaray? Mbappé è un po' stanco, giocherà ma non so se dall'inizio. Oggi è sabato e giochiamo martedì, quindi dobbiamo parlare con lui, deve riprendersi e poi decideremo".