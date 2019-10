© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La clamorosa rimonta del Manchester United sul Paris Saint-Germain è stato uno dei momenti più sorprendenti dell'ultima edizione della Champions League. E anche, ovviamente, uno shock per Thomas Tuchel, allenatore del PSG che è tornato a parlarne ai microfoni di beIN Sports: "È stato come un incidente in auto, il semaforo è diventato verde e noi siamo andati a sbattere. Abbiamo provato a capire se abbiamo sbagliato qualcosa e sicuramente sotto alcuni profili siamo mancati. Tra una partita e l'altra, tutti pensavano che ci saremmo qualificati, ma non è successo. Volevamo far capire alla gente che non sarebbe stato un anno come gli altri (in Champions, ndr), ma non sapevamo come fare. Dopo la partita, ho passato tre giorni molto brutti: è stata una cosa che non ho mai provato prima".