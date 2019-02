© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla vigilia del recupero di campionato contro il Montpellier, il tecnico del Paris Saint-Germain Thomas Tuchel ha parlato, fra le altre cose, di Dani Alves: "Con lui ogni giorno è una sfida. È esigente, chiede il meglio dai giocatori e da me, in ogni dettaglio. È una cosa buona. Ha tanta energia, è molto aggressivo e affidabile. Un modello per gli altri".