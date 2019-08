PSG, Tuchel loda Neymar: "È al top, si è allenato con noi molto bene"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Rennes, valida per la Supercoppa francese, di Neymar: "Hai visto l'allenamento? Lo ha fatto molto molto bene. Top. Ama il calcio, ama giocare. Adesso è squalificato e non potrà giocare, ma è un nostro giocatore quindi tutto bene".