© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del PSG Thomas Tuchel ha parlato in vista della sfida di domani contro il Reims, confermando il mancato rientro di Mbappé e le altre assenze del gruppo, compreso Mauro Icardi: "Per quanto riguarda Mbappé, manca ancora l'ultimo ok da parte dei medici. Non vogliamo rischiare niente, anche perché ha bisogno di qualche allenamento prima di rientrare. Oltre a lui anche Cavani, Icardi, Kehrer, Draxler e Dagba non saranno col gruppo domani. Con loro anche Verratti, squalificato".