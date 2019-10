© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Trasferta in Belgio in casa del Brugge per il PSG di Thomas Tuchel. Il tecnico tedesco ha parlato in conferenza stampa per analizzare i temi del match di domani: "Ci stiamo preparando per una partita molto difficile, contro un avversario che sa come affrontare le gare casalinghe al meglio. La formazione? Sia Mbappe che Cavani domani non giocheranno l'intero match domani - afferma l'ex Dortmund -. Paredes? Ha fatto buoni progressi, è un ragazzo molto professionale. Thiago Silva? È un capitano straordinario, che lavora quotidianamente sui dettagli del suo compito. È un vero leader".