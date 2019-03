© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da BT Sport, l'allenatore del Paris Saint-Germain Thomas Tuchel ha parlato così della crescita esponenziale di Kylian Mbappé: "Kylian ha una grande fame di gol e di successi, oltre a tanta personalità. Non è sempre facile per me, il suo carisma mi mette continuamente alla prova come allenatore, ma Mbappé è allo stesso tempo un bravo ragazzo. Sa bene dove vuole arrivare, Kylian vuole entrare nella storia del calcio".