© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Thomas Tuchel, tecnico del PSG, rilasciate ai microfoni di RMC Sport dopo la vittoria in Champions League contro il Brugge. "Non abbiamo trovato le giocate giuste nel primo periodo, abbiamo difeso troppo bassi ed eravamo troppo passivi. Non ci siamo lasciati andare, il risultato è stato davvero eccezionale. Mbappé? Non è possibile che pensi che io voglia giocare senza di lui, sa che odio giocare senza di lui. Ha avuto un infortunio muscolare, ha giocato 15 minuti a Nizza. Questa è la prima volta che non ha avuto una reazione nel muscolo dopo una partita, o inizia e esce dopo 60 minuti o entra dopo l'intervallo e termina la partita. Tutti vogliono giocare, ma dobbiamo bilanciare la squadra. Dobbiamo sempre pensare alla cosa migliore per la squadra".