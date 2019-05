PSG, Tuchel: "Momento no, ci mancano motivazioni: giochiamo amichevoli"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'1-1 arrivato contro il Nizza con rigore finale sbagliato da Cavani, il tecnico del PSG Thomas Tuchel ha detto: "È una fase strana. Abbiamo vinto il campionato molto presto. Ci mancano delle motivazioni, è ovvio. Giochiamo come se fosse un'amichevole. Ci manca la tensione prima della partita, anche a me, è normale. Non c'è niente da guadagnare, nessun obiettivo da raggiungere. Non siamo contenti della prestazione, ci è mancato ritmo, aggressività, accelerazione. La sconfitta nella finale della Coupe de France è super difficile da superare".