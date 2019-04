PSG, Tuchel nei guai: rapporto deteriorato coi leader dello spogliatoio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Thomas Tuchel non è più così sicuro della sua permanenza al Paris Saint-Germain. Come riporta L'Equipe, il rapporto tra i veterani dello spogliatoio e l'allenatore tedesco si sarebbe pesantemente deteriorato nelle ultime settimane, arrivando addirittura a mettere in dubbio il suo futuro a Parigi dopo una sola stagione in Ligue 1. Non è la prima volta, ricorda il quotidiano, che Tuchel vive tensioni interne nello spogliatoio. In passato gli era successo infatti anche al Mainz e al Borussia Dortmund.