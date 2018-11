PSG, Tuchel: "Neymar e Mbappé recuperati. Col Liverpool ci saranno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla vigilia della sfida contro il Liverpool, il tecnico del Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel ha parlato delle condizioni di Neymar e Mbappé, entrambi out nell'ultimo turno di Ligue 1 per infortunio: "Neymar e Kylian sono in forma, stanno bene, hanno fatto un allenamento completo sia oggi che ieri. Non ci saranno problemi e domani saranno titolare. Non corrono alcun rischio".