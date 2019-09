PSG, Tuchel: "Neymar è reintegrato. Icardi domani potrebbe giocare"

© foto di Imago/Image Sport

Conferenza stampa per Thomas Tuchel, allenatore del PSG. Presentando la sfida di campionato contro lo Strasburgo, il tecnico tedesco ha posto alcune considerazioni su Neymar, e Icardi.

Parlando del brasiliano, ha detto: "Sì, sarà reintegrato in gruppo. Sono felice che il mercato sia finito, ora è tutto più chiaro. Abbiamo un grande gruppo, fatto di molto talento, carattere e personalità. Adesso, poi, è sicuro che avremo Ney con noi, può tornare di nuovo a concentrarsi. Domani mancheranno Cavani e Mbappe, perciò è necessario che ritorni. Da giovedì è tornato ad allenarsi, nelle ultime settimane non è stato facile neanche per lui, ma adesso ha deciso. È la vita. Su certi argomenti a volte si insiste troppo, anche quando il soggetto non lo meriterebbe. Serve che trovi equilibrio per dialogarci. Certo, la vita per Neymar non è così difficile, vivendo e giocando a Parigi. Se stiamo dietro a quanto dicono tutti si va fuori di testa. Ora è tutto deciso, e voglio pensare al futuro. Spetta a me adesso prendere le decisioni, ritroverà il suo sorriso. Posso capire anche che tutti i fan non siano contenti della situazione, ma non posso controllare certe reazioni. Credo però che sia necessario chiudere questo argomento. È un giocatore del PSG e ci aiuterà a raggiungere gli obiettivi".

Quindi, passando al possibile impiego di Mauro Icardi, si è così espresso: "Deve trovare il suo ritmo, ma il fatto di averlo in squadra è una cosa positiva, e domani potrebbe giocare. Non so ancora se sia pronto per 60 o 90 minuti. Non vedo lui e Cavani concorrenti, potrebbero anche giocare assieme. Avendo tanti attaccanti ci serve una certa complicità".