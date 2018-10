PSG, Tuchel: "Neymar non è al top ma resta comunque decisivo"

© foto di Cathrin Müller/M.i.S.

Thomas Tuchel, tecnico del PSG, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro la Stella Rossa: "Stiamo migliorando come squadra e come gioco di partita in partita. Il ko all'esordio nel girone contro il Liverpool? Non siamo stati ovviamente felici, soprattutto per il gioco espresso, ma era solo la prima gara. L'importante è non esagerare e restare calmi. Abbiamo imparato molto da quella gara. Neymar? Non è ancora al 100% ma è normale dopo un lungo infortunio. Ha comunque l'atteggiamento giusto e per noi resta un giocatore decisivo in ogni partita. Presto sarà al top".