© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Neymar si sente bene, non ha dolore", così il tecnico del PSG Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Tolosa. "Ma è troppo presto per parlare del suo ritorno in campo. Dobbiamo essere pazienti", ha aggiunto il tedesco. "È difficile per me, ed è ancora più difficile per lui. L'unica soluzione è essere pazienti. Ha tempo per tornare. Non voglio dargli una data".