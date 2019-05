© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo le informazioni riportate da RMC Sport in Francia, il PSG è pronto a blindare Colin Dagba, una delle poche note positive nel tormentato finale di stagione del club parigino. Thomas Tuchel ha più volte elogiato il 20enne difensore, che ha ricevuto un'offerta da una società inglese. Così, i transalpini hanno avviato i contatti con l'entourage del ragazzo per estendere il contratto in scadenza ne 2023, con un sostanzioso ritocco sull'ingaggio.