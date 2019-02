© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, è intervenuto in conferenza stampa dopo la prima sconfitta in campionato contro il Lione. Ecco la sua analisi riportata dal quotidiano francese L'Equipe: "È stata una partita complicata, il Lione ha molta qualità. Hanno meritato la qualificazione agli ottavi di Champions League. Per poter creare occasioni da gioco devi gestire il pallone. Ci piace il possesso palla, ma abbiamo perso troppi palloni. Loro hanno attaccato molto, soprattutto nel primo tempo. Hanno avuto moltissime occasioni, noi siamo stati poco precisi nei passaggi. Non sono preoccupato in vista di Manchester, sono cose che capitano nel calcio".