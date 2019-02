INTER, È CRISI E SI RIFLETTE SU SPALLETTI. MILAN, SCARONI SU HIGUAIN: “QUESTA ESPERIENZA NON ERA PER LUI”. NAPOLI, È IL GIORNO DI HAMSIK IN CINA. JUVENTUS, PSG E REAL PENSANO A DYBALA Ora è crisi. L’Inter non vive un momento felice, anzi. La sconfitta contro il Bologna ha fatto traboccare...