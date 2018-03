PSG, Tuchel prescelto per la panchina. Può arrivare con l'aiuto di Zahavi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

PSG vicino alla svolta. Secondo quanto riportato da L'Equipe, infatti, il club francese avrebbe deciso a chi affidare la panchina al termine della stagione, quando non verrà rinnovato il contratto a Emery: Thomas Tuchel il prescelto, di cui la proprietà qatariota apprezzerebbe in particolar modo la personalità forte e decisa, necessaria (anzi indispensabile) per tenere a bada uno spogliatoio difficile da gestire e diviso in numerose fazioni. A spingere per questa soluzione - si legge - sarebbe Pini Zahavi, potente agente e consulente della società parigina, già fondamentale nell'acquisto di Neymar lo scorso anno. Le quotazioni di Joachim Loew, invece, sarebbero in netto calo, al pari di quelle di Antonio Conte