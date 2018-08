PSG, Tuchel: "Primo tempo orribile, fortunati a non perdere 3-0"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo il 3-1 in rimonta conquistato in casa del Guingamp, il tecnico del Paris Saint-Germain Thomas Tuchel ha criticato il primo tempo della sua squadra: "Non è possibile iniziare a giocare una partita come abbiamo giocato nel primo tempo. Non eravamo pronti per questo match, ma era chiaro che il Guingamp è una squadra molto intensa che gioca con coraggio e un sacco di qualità individuale. Siamo stati fortunati che il risultato non è stato 2-0 o 3-0 all'intervallo. Ed è per questo che abbiamo cambiato alcune cose con Mbappè, con l'organizzazione, ma ancora più importante, con un altro approccio alla gara".