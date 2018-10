PSG, Tuchel: "Risultati eccessivo. Di Maria e Verratti ok per il Napoli"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo il 5-0 rifilato all'Amiens, Thomas Tuchel ha parlato della prestazione del suo Paris Saint-Germain e delle condizioni fisiche di Verratti e Di Maria: "Abbiamo fatto un altro grande sforzo per vincere. Non è stata una grande esibizione da parte nostra, ma siamo rimasti concentrati e abbiamo fatto un grande sforzo collettivo. Abbiamo meritato di vincere, anche se il punteggio sembra un po' troppo eccessivo. Congratulazioni alla squadra. Verratti ha sentito un dolore muscolare. Come Angel Di Maria. Ma penso che possano giocare contro il Napoli. Lo stesso per Thiago Silva che ha anche avvertito un fastidio muscolare alla fine dell'allenamento di venerdì ed era troppo rischioso farlo giocare questo pomeriggio".