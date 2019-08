PSG, Tuchel su Neymar: "Nessuna deadline. Vediamo entro il 2"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Thomas Tuchel, allenatore del PSG ha parlato in conferenza stampa in vista della partita col Metz ma soffermandosi sul calciomercato a partire dalla possibile cessione di Neymar: "Non è cambiato niente dalla partita col Tolosa. Quello che posso dire è che sono calmo e rilassato. Il mondo del calcio può essere pazzo e adesso non è il momento di perdere la testa. Può succedere qualsiasi cosa o non accadere niente. Deadline per la cessione di Neymar? E' troppo tardi per imporla. Vedremo cosa succederà entro il 2 settembre. Dembelé nella trattativa? Ci conosciamo bene. Sono state dette molte cose ma non parlerò di un giocatore che è sotto contratto con un altro club. Non parlerò di lui oggi".