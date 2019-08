PSG, Tuchel su Neymar: "Non convocato, non ha finito l'allenamento"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, è intervenuto sul caso Neymar durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Nimes. Il tecnico dei parigini non ha speso molte parole sulla situazione che riguarda il calciatore sudamericano: "Neymar Jr e Kimpembe hanno partecipato all'allenamento di gruppo, ma il brasiliano non è riuscito a terminare la sessione, quindi non è stato convocato".