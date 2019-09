PSG, Tuchel: "Tanti infortuni, Mbappé e Icardi non giocheranno con l'OL"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Thomas Tuchel, allenatore del PSG, alla vigilia della sfida con l'Olympique Lione è intervenuto in conferenza stampa: "Il Lione deve fare la stessa cosa, non è finita. Bisogna ancora lavorare. Il match contro il Real Madrid ha portato via tante energie, fisiche e mentali. Sarà difficile fare bene con l'OL, c'è grande rivalità tra le due squadre".

Sugli infortuni: "Sarabia è infortunato e non credo che recupererà. Tutti gli infortuni sono diversi. Kehrer e Draxler hanno infortuni molto rari nel calcio, non ho mai visto una cosa del genere. Per Icardi invece abbiamo preso dei rischi. Mbappé non ha ancora recuperato a pieno, non è con noi. E' molto vicino al rientro, ma il suo lavoro non è ancora finito. Quindi gli indisponibili sono Mbappé, Kehrer, Draxler, Cavani, Dagba, Icardi e Sarabia".