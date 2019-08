PSG, Tuchel: "Tifosi contro Neymar? Ho visto sullo smartphone"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Thomas Tuchel, a margine del successo del Paris Saint-Germain nella partita d'esordio contro il Nimes, commenta il caso Neymar e l'ostilità mostrata dai sostenitori del PSG nei confronti del brasiliano: "È un po' difficile. Non so nemmeno cosa dire. Ho visto quel che è successo sugli smartphone dei miei colleghi perché dal vivo non mi sono accorto dei cori. È ancora un nostro giocatore e io proteggo sempre i miei giocatori. Posso capire che nessuno ami ciò che ha detto e fatto. Se mi è mancato? Uno come lui può trovare soluzioni che nessun altro può trovare. Le sue accelerazioni, l'abilità nell'uno contro uno. Poteva essere decisivo per sbloccare la partita nel primo tempo. Se Mbappé può compensare la sua assenza? Meglio che giochino assieme".