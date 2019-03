© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata in rimonta contro il Caen, il tecnico del PSG Thomas Tuchel ha elogiato Kylian Mbappè autore di una doppietta: "Per me, è un attaccante destinato a finalizzare i nostri attacchi. Come ho detto, è un giocatore straordinario. Ha sempre fame di gol e ha la certezza di farlo. Il modo migliore per prepararsi a una grande partita è vincere quella di prima. Fa bene all'atmosfera, allo stato d'animo. Manchester United? Mercoledì è assolutamente necessario giocare senza paura, ma non va bene neanche giocare con troppa sicurezza, dobbiamo trovare una via di mezzo. Ma pensiamo al Barcellona: avevamo vinto 4-0 e poi abbiamo subito un 6-1".