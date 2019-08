© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Thomas Tuchel, allenatore del PSG, ha parlato ai microfoni dei giornalisti francesi al termine del match vinto per 4-0 contro il Tolosa: "Cavani e Mbappé? Non se siano infortuni seri i loro, dovremo valutare le condizioni di entrambi. Thiago Silva inizialmente in panchina? (Entrato in seguito all'infortunio di Diallo, ndr), E' stato usato troppo finora. Senza l'infortunio di Kehrer, avrebbe già dovuto essere in panchina a Rennes. Gioca come un giocatore di 25 anni ma non ha più 25 anni. Questo è il motivo per cui dobbiamo rispettare le fasi di recupero. È fantastico, dà tutto ad ogni allenamento. Neymar? Leonardo sa che voglio tenerlo. Ma questo non dipende solo da lui. La situazione non è molto chiara, sì. E dobbiamo chiarirla".