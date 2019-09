PSG, un'altra chance per Icardi con l'OL? Cavani non recupera

© foto di Insidefoto/Image Sport

Un'altra chance in vista per Mauro Icardi contro l'Olympique Lione dall'inizio? Potrebbe essere. Questo perché, spiega Le Parisien, Edinson Cavani non è al top: l'uruguaiano dovrebbe saltare anche la sfida all'OL e lasciar così spazio e campo a Maurito. Di ritorno, invece, Kylian Mbappé.