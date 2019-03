© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Queste le formazioni ufficiali della gara di questa sera tra Paris Saint-Germain e Manchester United. Sorpresa nei Red Devils: difesa di fatto a cinque, out Dalot e gioca un centrale in più come Bailly.

PSG (4-4-2): Buffon; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Dani Alves, Marquinhos, Verratti, Di Maria; Mbappé, Draxler.

Manchester United (5-3-2): De Gea, Young, Bailly, Smalling, Lindelof, Shaw, McTominay, Fred, Pereira, Rashford, Lukaku.