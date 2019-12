© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo otto presenze e due assist in sei mesi Julian Draxler è sempre più ai margini del PSG. Tanto che una sua cessione non è da escludere già nel mercato di gennaio. No categorico della dirigenza parigina, però, a soluzioni in prestito: se sarà addio lo sarà a titolo definitivo. Proprio per questo motivo, riporta RMC Sport, il PSG ha rispedito al mittente la proposta dell'Olympique Lione. Per cedere il tedesco, infatti, il club campione di Francia chiede 20 milioni di euro.