PSG, Verratti e il rinnovo: "Mi sento a casa, possiamo fare grandi cose"

"Un momento importante della mia carriera". Marco Verratti commenta così il rinnovo di contratto fino al 2024 col Paris Saint-Germain. Al sito ufficiale dei francesi, il centrocampista ha dichiarato: "È una cosa che mi fa piacere, sono orgoglioso. Penso che arrivi il momento più importante della mia carriera. A 27 anni so molte più cose, ho più esperienza e penso che sia l'età giusta per fare bene".

Qual è la tua speranza per questa stagione?

"Come ho detto sin dal primo giorno, a Parigi mi trovo dabbero bene. Gioco in una squadra che ha un grande progetto, per me questa è la cosa principale perché voglio vincere il più possibile. E qui c'è una grande squadra, con un grande allenatore: possiamo fare grandi cose insieme".

Quanto sei migliorato dal 2012?

"Penso di essere migliorato tanto, di anno in anno. Ogni giorno apprendi cose nuove, sia al lavoro che nella vita in generale".

Dopo sette anni al PSG, i tifosi ti considerano parte della storia del club.

"Penso che Parigi mi abbia tanto, sono arrivato che ero un bambino praticamente. Ho giocato grandi partite con grandi campioni, contro grandi avversari. Sto davvero bene qui".