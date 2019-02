PSG, Verratti: "Felice di essere tornato col Bordeaux, sto bene"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tornato in campo dopo l'infortunio alla caviglia destra di metà gennaio subito contro il Guingamp, Marco Verratti ha giocato un'ora contro il Bordeaux e dopo la partita ha detto: "Mi sento bene. Sono davvero felice perché in queste tre settimane non ho potuto giocare ma in questo periodo abbiamo lavorato bene per tornare il più presto possibile. Sto bene, sono felice di aver giocato".