Il centrocampista del Paris Saint-Germain, Marco Verratti ha analizzato la stagione del club francese tornando sulla sconfitta col Manchester United in Champions League: "Siamo già una grande squadra. Quello contro il Manchester United è stata una gara strana. Avevamo dominato, ma abbiamo preso tre gol, abbiamo commesso errori, è il calcio, non dobbiamo permetterci di fare errori a questo livello. L'unico rimpianto, il più grande, è questo il match contro il Manchester e ci siamo arrivati senza il nostro giocatore migliore, Neymar. È come se il Barça avesse giocato senza Messi contro il Lione, è un'altra partita, come se la Juve avesse giocato senza Ronaldo contro l'Atlético, è un'altra partita".