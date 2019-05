PSG, Wenger rifiuta la panchina per colpa di Henrique

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato da Sport Bild il PSG avrebbe contattato Arsene Wenger per la prossima stagione. Il tecnico alsaziano però avrebbe rispedito al mittente l'offerta a causa di Antero Henrique. Tra il tecnico e l'attuale direttore sportivo del PSG infatti non corre buon sangue, e questo sarebbe il principale ostacolo per l'arrivo di Wenger sulla panchina del PSG.