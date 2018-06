PSG, West Ham su Pastore: le richieste del giocatore bloccano l'affare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Javier Pastore è uno degli obiettivi sensibili del West Ham in vista della prossima stagione. Gli Hammers sono pronti a investire circa 20 milioni di euro per il suo acquisto, ma al momento sono le richieste del fantasista a bloccare la trattativa. Infatti, se da una parte i parigini sono disposti a trattare la sua partenza, dall'altra l'argentino chiede uno stipendio da 215mila euro a settimana, troppo alto per le casse del club londinese. A riportarlo è Sky Sports.