Si rischia lo psicodramma di mercato in casa Bayern Monaco, dato che i tedeschi stanno per veder svanire il loro principale obiettivo in questa sessione di calciomercato, un investimento potenzialmente multi-milionario (c'è chi parlava anche di tre cifre) che rischia di andare in fumo. Sì, perché dopo poco più di dieci minuti della partita di Community Shield (in cui l'allenatore Pep Guardiola l'ha inserito, un po' a sorpresa, tra i titolari) l'esterno Leroy Sane si è accasciato a terra, toccandosi il ginocchio destro. Pochi istanti dopo è stato costretto al cambio: rischia una lesione. E la società bavarese di dover cambiare all'improvviso i piani per il mercato.