PSV, cessione di Lozano da record: superato anche Memphis Depay

Il Napoli e il PSV sono ad un passo dall'accordo per Hirving Lozano. In caso di fumata bianca, ormai vicinissima secondo i media olandesi, il club orange raggiungerebbe un record interessante: il messicano può diventare la cessione più remunerativa del club dopo quella di Memphis Depay al Manchester United. In quel frangente i Red Devils misero sul tavolo delle trattative ben 34 milioni di euro.