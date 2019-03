© foto di Giacomo Morini

Un altro messicano per il PSV Eindhoven? Un canale che sta regalando grandi soddisfazioni alla società olandese. Hirving Lozano è certamente il simbolo della politica del PSV, in rosa sta crescendo a piccoli passi anche il centrocampista Erick Gutierrez. Potrebbe, però, non essere finita qui: secondo ESPN, potrebbe arrivare al club della Philips anche Edson Alvarez dell'America.