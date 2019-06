PSV, permesso a de Jong: vola in Spagna per chiudere col Siviglia

© foto di PhotoViews

Luuk de Jong lascerà il PSV nel corso di questa finestra di mercato. E' già tutto fatto col Siviglia, mancano solo visite e firme. Quello che farà in questi giorni, con il permesso del club olandese, che tramite un comunicato ha informato che è stato concesso un permesso all'attaccante per chiudere il passaggio ad un altro club, senza specificare il nome. Ma il nome è noto: de Jong approderà in Andalusia.