PSV, tegola Lozano. Il messicano si fa male ed esce in barella

© foto di PhotoViews

Brutte notizie in casa PSV Eindhoven: Hirving Lozano si è infortunato nel corso della partita di Eredivisie contro il Willem II. Il messicano, a seguito di uno scontro di gioco, è dovuto uscire in barella. In queste ore il giocatore sarà sottoposto ad accertamenti, si teme che il colpo subito abbia interessato i legamenti del ginocchio. Lozano, 23 anni, è un obiettivo del Napoli.