PSV, Van Bommel: "Barça più forte? Non ci importa, vogliamo vincere"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Il tecnico del PSV Eindhoven, Mark van Bommel, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Barcellona: "In quattro partite giocate in Champions meritavamo di avere più del punto ottenuto, ma così è il calcio, soprattutto a livello internazionale. Anche se il Barcellona è già qualificato e ha qualche defezione si presenterà con una squadra ugualmente competitiva e cercherà di vincere. Non ci importa se l'avversario è più forte, noi proveremo a vincere come sempre e poi i giocatori vogliono mostrare il meglio di loro".