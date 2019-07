© foto di PhotoViews

Dopo la sconfitta subita contro l'Ajax in Supercoppa d'Olanda, il tecnico del PSV Mark van Bommel ha detto: "Non abbiamo giocato bene nel primo tempo, ma anche in seguito ho pensato che fossimo troppo deboli. Dobbiamo migliorare molto in fretta e anche riconoscere quei momenti difficile, perché questo non dovrebbe succedere a noi. Il modo in cui cerchiamo di segnare non è buono. Pensavo che saremmo partiti bene nel secondo tempo, ma abbiamo subito il 2-0".