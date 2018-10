PSV, Van Bommel: "Contro l'Inter un piccolo derby. Gattuso sfortunato"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Mark van Bommel, allenatore del PSV prossimo avversario in Champions dell'Inter, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Per me sarà un piccolo derby, sono passati otto anni da Madrid ma fa ancora male. L'inizio di stagione? In campionato siamo a punteggio pieno però le cose possono cambiare con qualche sconfitta. Il girone? Siamo stati sfortunati, è il peggiore di tutti ma tutti possono vincere contro tutti. Gattuso? E' uno dei più forti con cui ho giocato. Come allenatore sta facendo bene anche se ha avuto poca fortuna. Allegri? Ha vinto tanti scudetti, capisce di calcio. Non so però se con Ronaldo la Juve sia la favorita per la Champions. Anche le squadre che avevano Ronaldinho erano le più forti sulla carta, poi però c'è il campo. La mia idea di calcio? La cosa più importante nel calcio è vincere, tutto il resto è secondario".